Apple представила бюджетний MacBook Neo за $599 та оновила лінійку пристроїв

Apple представила новий бюджетний ноутбук MacBook Neo з початковою ціною 599 доларів. Пристрій став першим Mac, який працює на процесорі серії A — чіпі A18 Pro, створеному для iPhone.

Про це повідомляє MacRumors.

MacBook Neo позиціонують як доступний ноутбук початкового рівня, який має конкурувати з дешевими ноутбуками на Windows та Chromebook.

На відміну від інших комп’ютерів Apple на кремнієвих чіпах, MacBook Neo використовує процесор A18 Pro, який спочатку був розроблений для iPhone 16 Pro. Це перший Mac із чіпом класу iPhone замість процесорів серії M.

Ноутбук отримав округлий дизайн і буде доступний у кількох кольорах: сріблястому, індиго, рум’яному та цитрусовому. Пристрій важить приблизно стільки ж, скільки MacBook Air.

MacBook Neo оснащений 13-дюймовим дисплеєм Liquid Retina без вирізу, клавіатурою Magic Keyboard, механічним трекпадом, двома портами USB-C та роз’ємом для навушників. Також він має 8 ГБ оперативної пам’яті, камеру 1080p, два мікрофони та два динаміки з підтримкою просторового аудіо.

Час автономної роботи ноутбука становить до 16 годин.

Окрім нового MacBook Neo, Apple оновила кілька своїх пристроїв. Смартфон iPhone 17e отримав чіп A19, підтримку MagSafe, модем Apple C1X другого покоління та базову пам’ять 256 ГБ.

11- та 13-дюймові моделі iPad Air отримали чіп M4, 12 ГБ оперативної пам’яті та підтримку Wi-Fi 7.

MacBook Air із діагоналлю 13 і 15 дюймів оновили процесором M5 і збільшили базову пам’ять до 512 ГБ, що підвищило стартову ціну до 1099 доларів.

У лінійці MacBook Pro 14- та 16-дюймові моделі отримали нові процесори M5 Pro та M5 Max із новою архітектурою Fusion Architecture, яка поєднує два 3-нанометрові кристали в один процесор.

Також Apple представила новий монітор Studio Display XDR із 27-дюймовою mini-LED панеллю 5K, частотою оновлення до 120 Гц, яскравістю HDR до 2000 ніт і підтримкою Thunderbolt 5.

Водночас компанія припинила випуск понад десяти своїх продуктів, включно з Pro Display XDR 2019 року та кількома моделями MacBook Pro, MacBook Air і iPad Air попередніх поколінь.

Усі нові пристрої стали доступні для попереднього замовлення з 4 березня, а їхній продаж розпочнеться 11 березня.