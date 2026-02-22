Apple планує нову палітру: які кольори отримають iPhone 18 Pro, Pro Max та Fold

Apple розглядає глибокий червоний як новий флагманський колір для лінійки iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

За даними видання, після успіху відтінку Cosmic Orange у серії iPhone 17 Pro, який став популярним зокрема на китайському ринку, компанія тестує нову насичену червону версію для наступного покоління флагманів. Водночас не виключено, що Apple може залишити і помаранчевий варіант, хоча обидва кольори можуть виявитися надто близькими в палітрі.

Раніше з’являлися чутки про фіолетовий і коричневий варіанти, однак, за інформацією Bloomberg, йдеться радше про варіації тієї ж червоної концепції.

Реклама

Реклама

Щодо складаного iPhone Fold, Apple, за даними джерел, планує уникати яскравих кольорів. Компанія розглядає більш стримані, «утилітарні» відтінки — темно-сірий або чорний, а також білий чи світло-сріблястий. Такий підхід нагадує перші покоління iPhone, коли палітра була максимально мінімалістичною.

Очікується, що остаточну кольорову лінійку нових моделей компанія представить восени.