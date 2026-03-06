Спалах кишкової інфекції у Львові: що стало причиною

У Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному з розважальних закладів. Загалом захворіли 44 людини, з яких 32 — діти.

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За даними епідеміологів, усі пацієнти завершили лікування та були виписані у задовільному стані.

За результатами лабораторних досліджень та епідеміологічного розслідування встановлено, що причиною спалаху став норовірус.

Ймовірно, передача інфекції відбулася контактним шляхом — через брудні руки, забруднені поверхні, ігрове обладнання та предмети спільного користування.

Фахівці пояснюють, що норовірус має дуже низьку інфікуючу дозу — для зараження достатньо лише 10–100 вірусних частинок. Також він відзначається високою заразністю: одна хвора людина може інфікувати до 14 інших.

Крім того, вірус може виділятися організмом ще до двох тижнів після зникнення симптомів і здатний тривалий час зберігатися на поверхнях.

Фахівці Центру провели дезінфекцію приміщень та надали рекомендації для запобігання новим випадкам захворювання. Перед відновленням роботи закладу заплановано лабораторні дослідження об’єктів довкілля та гігієнічне навчання персоналу.

Як повідомлялося раніше, 22–23 лютого до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 15 людей, серед яких 11 дітей, із симптомами гострої кишкової інфекції — нудотою, багаторазовою блювотою, болем у животі та діареєю.

За попередніми даними, всі постраждалі у період 18–21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів Львова.