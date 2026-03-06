Через дороге пальне у Львові можуть підняти ціни на проїзд

У Львові вартість проїзду в громадському транспорті може зрости через подорожчання пального. Перевізники заявляють, що за нинішніх тарифів працювати стає фінансово неможливо.

Перевізники звернулися до міської влади з вимогою переглянути тариф на проїзд. Як повідомляє Львівська міська рада, у мерії визнають, що підвищення тарифу може бути неминучим, однак наразі розглядають варіанти, які дозволять відтермінувати це рішення.

Генеральний директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак під час засідання виконавчого комітету заявив, що з моменту останнього перегляду тарифів пальне подорожчало приблизно на 40%, що критично впливає на сферу перевезень.

За його словами, паливо становить близько 55% вартості тарифу, тому працювати за чинними цінами перевізникам стає неможливо. Він зазначив, що прийнятним для компаній було б підвищення кожного з чинних тарифів приблизно на 10 гривень.

Водночас у міській раді наголошують, що передусім прагнуть зберегти стабільну роботу громадського транспорту та уникнути різкого підвищення вартості для пасажирів.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що місто аналізує різні сценарії, які дозволять стабілізувати роботу перевізників і водночас відтермінувати зміну тарифу.

Серед можливих варіантів — тимчасове призупинення безкоштовних пересадок у системі електронного квитка. За даними системи «ЛеоКарт», приблизно кожна п’ята поїздка у Львові є пересадковою, і перевізники не отримують за неї оплату.

Також місто пропонує, щоб сусідні громади компенсували пільговий проїзд своїх мешканців у львівському транспорті. За статистикою, близько 14% усіх пільгових поїздок здійснюють люди, які не проживають у Львівській громаді.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що наразі місто не планує підвищувати тариф і намагатиметься втримати його на теперішньому рівні. Водночас до 16 березня посадовці мають підготувати рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію на ринку перевезень.

Наразі у Львові вартість проїзду становить: для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн, при оплаті транспортною карткою або через додаток — 17 грн, банківською карткою — 20 грн, готівкою — 25 грн.