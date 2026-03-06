У ДБР з’явився новий спецпідрозділ: що розслідуватимуть

У структурі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань створено спеціалізований підрозділ. Він займатиметься розслідуванням катувань правоохоронцями та суддями.

Про це повідомили в ДБР.

Створення підрозділу має посилити роботу з розслідування злочинів, пов’язаних із катуванням та іншим неналежним поводженням з людьми з боку правоохоронців і суддів.

Крім того, у територіальних управліннях Бюро визначено 157 слідчих, які спеціалізуються саме на провадженнях щодо катувань та неналежного поводження.

Для контролю за перебігом розслідувань у ДБР також запровадили електронну систему моніторингу скарг і повідомлень про такі правопорушення. Вона дозволяє відстежувати рух кожного звернення, контролювати строки реагування та аналізувати інформацію про можливі порушення з боку правоохоронців.

Окремо Бюро долучилося до оновлення державної системи звітності органів досудового розслідування. Тепер у статистиці роботи ДБР окремо відображаються результати розслідування катувань і порушень прав людини.