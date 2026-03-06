        Суспільство

        У ДБР з’явився новий спецпідрозділ: що розслідуватимуть

        Галина Шподарева
        6 Березня 2026 10:35
        читать на русском →
        Слідчі дії у справі, пов’язаній із катуванням / Фото ілюстративне: ДБР
        Слідчі дії у справі, пов’язаній із катуванням / Фото ілюстративне: ДБР

        У структурі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань створено спеціалізований підрозділ. Він займатиметься розслідуванням катувань правоохоронцями та суддями.

        Про це повідомили в ДБР.

        Створення підрозділу має посилити роботу з розслідування злочинів, пов’язаних із катуванням та іншим неналежним поводженням з людьми з боку правоохоронців і суддів.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, у територіальних управліннях Бюро визначено 157 слідчих, які спеціалізуються саме на провадженнях щодо катувань та неналежного поводження.

        Для контролю за перебігом розслідувань у ДБР також запровадили електронну систему моніторингу скарг і повідомлень про такі правопорушення. Вона дозволяє відстежувати рух кожного звернення, контролювати строки реагування та аналізувати інформацію про можливі порушення з боку правоохоронців.

        Окремо Бюро долучилося до оновлення державної системи звітності органів досудового розслідування. Тепер у статистиці роботи ДБР окремо відображаються результати розслідування катувань і порушень прав людини.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини