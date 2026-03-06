        Події

        Росія атакувала Україну 141 безпілотником: ППО знищила 111 дронів

        Галина Шподарева
        6 Березня 2026 09:01
        Мобільна вогнева група / Фото: НГУ
        У ніч на 6 березня російські війська атакували Україну 141 ударним безпілотником різних типів, зокрема близько 100 дронів Shahed. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 111 російських БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Для атаки росіяни застосували 141 ударний БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 100 із них – “шахеди”.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 111 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.


