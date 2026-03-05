        Події

        Сили оборони знешкодили 136 ворожих БПЛА зі 155

        Віктор Алєксєєв
        5 Березня 2026 08:12
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція
        У ніч на 05 березня (з 18:30 04 березня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.

        Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


