США звернулися до України по допомогу у протидії “шахедам” на Близькому Сході, — Зеленський

Сполучені Штати звернулися до України із запитом про конкретну підтримку для захисту від іранських ударних дронів “шахед” у регіоні Близького Сходу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Україна планує надати необхідні засоби та направити фахівців, які можуть допомогти забезпечити безпеку.

“Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Обговорювалися виклики для України, її партнерів, а також можливості допомогти у захисті життя.

За словами президента, ОАЕ, Катар, Йорданія та Бахрейн стикаються зі спільною загрозою — іранськими ударними безпілотниками “шахед”, які масово застосовує Тегеран.

За словами президента, він доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі разом із розвідками, міністром оборони Михайлом Федоровим, військовим командуванням і секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготувати варіанти підтримки для відповідних держав. Допомога має бути організована так, щоб це не вплинуло на можливості України захищатися від Росії.

“Наші військові володіють необхідними можливостями. Українські експерти працюватимуть на місці і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних і підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації та відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні”, — наголосив він.