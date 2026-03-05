ВМС показали ураження російських підрозділів на буровій установці “Сиваш” і знищення гелікоптера Ка-27

У ніч на 5 березня сили Військово-Морських Сил Збройних сил України спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій уразили підрозділи противника на буровій установці “Сиваш” у Чорному морі. Під час операції також було знищено ворожий вертоліт Ка-27.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Бурова платформа “Сиваш”, розташована на Голіцинському газовому родовищі в акваторії Чорного моря, використовувалася російськими силами як пункт спостереження, ретрансляції зв’язку, розміщення засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони ближньої дії.

За даними військових, із цієї платформи здійснювалося управління ударними безпілотниками, які були націлені на ураження інфраструктури Одещини та Миколаївщини, а також створювали загрозу цивільному судноплавству.

У результаті бойової роботи морських безекіпажних дронів і авіаційних безпілотних апаратів були уражені російські засоби управління та зв’язку, а також завдано суттєвих втрат у живій силі противника.

Під час операції Військово-Морські Сили України також знищили вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.