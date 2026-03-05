Індонезійська поліція підтвердила: знайдені на Балі понівечені частини тіла належать українцю Комарову

Поліція Індонезії підтвердила, що розчленовані людські останки, знайдені на східному узбережжі Балі, належать зниклому громадянину України. Особу встановили за результатами ДНК-експертизи.

Про це повідомив речник поліції Балі Аріасанді, пише видання Jakarta Globe.

Лабораторні дослідження, проведені в Національному центрі судово-медичної лабораторії поліції в Джакарті, показали збіг ДНК знайдених частин тіла із генетичними зразками, наданими батьками жертви.

Реклама

Реклама

“Профіль ДНК із частин тіла, які ми передали, був порівняний із контрольними зразками від батьків жертви. Результати показали збіг”, — заявили в поліції.

Останки виявили місцеві жителі 26 лютого біля пляжу Кетевел у районі Сукаваті округу Гіаньяр. Після цього під час пошуків у гирлі річки та вздовж узбережжя правоохоронці знайшли інші частини тіла, зокрема голову, тулуб, руки та ноги.

Через стан решток візуальна ідентифікація була неможливою, тому слідчі направили шість зразків кісток до національної судово-медичної лабораторії для ДНК-аналізу. Результати підтвердили, що останки належать 28-річному громадянину України Ігорю Комарову, який раніше вважався зниклим.

У межах розслідування дирекція загальних злочинів поліції Балі також повідомила, що судово-медична експертиза встановила: плями крові, знайдені на віллі та в автомобілі Toyota Avanza в окрузі Табанан, ідентичні ДНК матері Комарова.

“Бризки крові, виявлені на віллі та в автомобілі Avanza, який, як підозрюється, використовували виконавці, були досліджені, і результати ідентичні ДНК матері жертви”, — сказав Аріасанді.

За словами слідчих, ці результати посилили підозри, що Комарова перевозили цим автомобілем і утримували на віллі в Табанані перед його зникненням.

Раніше поліція повідомляла, що Комарова викрали 15 лютого в Джимбарані. Переміщення підозрюваних встановили за записами камер відеоспостереження, які зафіксували автомобіль і два мотоцикли, що рухалися між округами Табанан і Бадунг.

Правоохоронці затримали одного підозрюваного у Західній Нуса-Тенгарі. У викраденні Комарова підозрюють ще шістьох іноземців. Їх оголосили в розшук, а поліція Балі звернулася до Інтерполу з проханням видати “червоні повідомлення” для міжнародного розшуку.

Затриманий, за даними слідства, орендував автомобіль за підробленим паспортом, який згодом використали під час викрадення українця. Чоловік заявив поліції, що не знав про злочин і погодився орендувати автомобіль на прохання інших осіб в обмін на 6 млн рупій (близько 350 доларів).

За словами поліції, четверо підозрюваних уже залишили Балі, тоді як двоє, ймовірно, залишаються в Індонезії. Поліція Балі заявила, що розслідування триває, щоб встановити роль кожного підозрюваного та мотив імовірного викрадення і вбивства.

Як пише New York Post, 28-річного українського туриста Ігоря Комарова викрала 15 лютого група чоловіків, коли він їхав на скутері. Напад стався під час операції, проведеної у стилі військової, із використанням колони автомобілів у Джимбарані — прибережному районі Балі, популярному серед громадян Росії та України.

Комаров подорожував на Балі разом зі своєю дівчиною Євою Мішаловою — блогеркою, яка має майже 200 тисяч підписників в Instagram. Припускають, що фото, яке Мішалова опублікувала на День святого Валентина з підписом “F—k 14 February, love you everyday”, могло ненавмисно розкрити місцеперебування Комарова його викрадачам.

Комаров є сином Олександра Петровського — бізнесмена з Дніпра, якого у місцевих медіа згадували у матеріалах про його значний бізнес-вплив, зв’язки на високому політичному рівні та нібито зв’язки з криміналітетом.