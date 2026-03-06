Росіяни вивезли з села на Сумщині 19 українців та зняли їх у пропагандистському відео, — ЗМІ

Жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині вивезли на територію Росії. Йдеться приблизно про 19 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації.

Про це пише сумське видання Кордон.Медіа.

Інтерв’ю з викраденими українцями показали на російському пропагандистському каналі “Вєсті”.

Реклама

Реклама

За інформацією з сюжету, російські військові вивезли людей до одного з населених пунктів у Брянській області, де вони перебувають зараз. За даними Кордон.Медіа, на відео дійсно показані жителі Сопича, що підтвердили джерела видання.

Зв’язок із цими людьми було втрачено. Напередодні це також підтвердив голова громади Сергій Мінаков.

За останні роки в Сопичі проживало близько 300 людей, однак поступово мешканці виїжджали з прикордонного села. Близько 19 осіб залишилися там, попри ризики, і написали заяви про відмову від евакуації.

“У Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці ворог не полишав спроби інфільтруватися ще з грудня минулого року. Але якщо у всіх інших селах люди вже давно не жили, то в Сопичі – лишалися цивільні”, – йдеться в публікації.

Подібна ситуація вже траплялася на Сумщині у грудні 2025 року в селі Грабовське Краснопільської громади. Тоді російські військові викрали близько 50 цивільних.