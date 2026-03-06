“Я не дав їм себе зламати”: з’явилося зворушливе відео перших дзвінків звільнених українських бранців

Рустем Умєров опублікував зворушливе відео перших дзвінків українських військових, звільнених із російського полону. На кадрах бійці зі сльозами на очах вперше за багато місяців і років полону телефонують своїм рідним.

Додому повернулися 300 українських громадян. Це продовження домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві. Серед звільнених — військовослужбовці різних підрозділів Сил оборони України, які захищали країну на різних напрямках фронту, для багатьох із них полон тривав роками.

У відео, опублікованому Умєровим, звільнені українські бранці телефонують своїм близьким і не стримують емоцій. «Я дома…», «Я даже не верю в это, мама…», «Ми чекали цього дуже довго…», «Як я скучив за вами…», — кажуть вони рідним.

Реклама

Реклама

Один із військових також говорить: «Я не дав їм себе зламати, і не зламають вони український народ ніколи».

Умєров подякував усім службам і командам, які щодня працюють над поверненням українців із полону.