        Росіяни практично знищили Херсонську ТЕЦ після чергового прицільного обстрілу — Нафтогаз

        Сергій Бордовський
        4 Грудня 2025 21:29
        Компанія “Нафтогаз” повідомила, що 3 грудня російські війська знову цілеспрямовано атакували Херсонську теплоелектроцентраль. Обстріли ТЕЦ відбуваються щодня, але внаслідок ударів напередодні станція фактично знищена. За інформацією компанії, є постраждалі серед працівників.

        На оприлюдненому фото видно лише один із численних прикладів масштабних руйнувань, яких зазнала Херсонська ТЕЦ внаслідок російських ударів / Фото: Нафтогаз

        У Нафтогазі наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об’єктом, єдина функція якого — забезпечення тепла для мешканців міста. Попри це російські війська системно ведуть вогонь по підприємству, що компанія називає тероризмом.


