Росіяни практично знищили Херсонську ТЕЦ після чергового прицільного обстрілу — Нафтогаз

Сили оборони вразили завод “Невинномиський Азот” — один із найбільших постачальників компонентів для вибухівки в рф

У Нафтогазі наголосили, що Херсонська ТЕЦ є виключно цивільним об’єктом, єдина функція якого — забезпечення тепла для мешканців міста. Попри це російські війська системно ведуть вогонь по підприємству, що компанія називає тероризмом.

Компанія “ Нафтогаз ” повідомила, що 3 грудня російські війська знову цілеспрямовано атакували Херсонську теплоелектроцентраль. Обстріли ТЕЦ відбуваються щодня, але внаслідок ударів напередодні станція фактично знищена. За інформацією компанії, є постраждалі серед працівників.