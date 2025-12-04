Кличко звинуватив центральну владу в політичному тиску на Київраду

Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення політичного тиску на представників столичного самоврядування з боку центральної влади. Він стверджує, що правоохоронні органи використовують для переслідування депутатів та посадовців Київради.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про продовження політичного тиску на представників місцевого самоврядування столиці, про що йдеться у зверненні Віталія Кличка. За його словами, депутати Київради з опозиційних до центральної влади фракцій та представники виконавчого органу Київради зазнають переслідувань і проходять численні допити у «надуманих справах». Він зазначив, що лунають публічні звинувачення, які згодом не знаходять підтвердження в суді, псуючи репутацію та перешкоджаючи виконанню обов’язків.

Кличко вважає, що ці дії мають політичну мету — змусити депутатів до лояльності та підтримки рішень, «нав’язаних згори». Він заявив про спроби знищення місцевого самоврядування та багаторічні намагання зробити Київраду «ручною», що, на його думку, суперечить вибору киян та їхньому праву самостійно обирати владу у своєму місті.

Мер підкреслив, що такі процеси є особливо цинічними під час війни, коли країна потребує єдності. Він закликав правоохоронців діяти виключно в межах закону та не виконувати «політичні забаганки» центральної влади. Також Кличко звернувся до тих, кого він вважає відповідальними за нищення місцевого самоврядування, з вимогою не руйнувати державу зсередини та відмовитися від політичних інтересів заради демократичних цінностей і збереження незалежності.

«Українці не допустять встановлення авторитаризму», — наголосив Кличко.