У Львові озброєний ножем чоловік смертельно поранив військового ТЦК: нападника затримали

У середу, 3 грудня, у Львові під час виконання службових обов’язків на групу мобільного оповіщення Галицько-Франківського РТЦК та СП напав озброєний ножем цивільний громадянин. Від отриманих травм один із військових помер у лікарні.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За інформацією військових, громадянин відмовився представитися, не пред’явив документів, поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців.

“Дії групи були зафіксовані на відеореєстратори, здійснювалися у межах службових повноважень і в супроводі правоохоронців”, – зазначили у ТЦК.

Нападник завдав ножового удару в пахову ділянку одному з військовослужбовців, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Також він вдарив у голову ще одного працівника ТЦК, після чого втік.

“Юрія Бондаренка доставили до лікарні, де команда хірургів намагалася врятувати його життя. Попри зусилля медиків, внаслідок критичної крововтрати, він помер. Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, нападника затримали. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України). Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.