У Харкові вбили переселенку з Куп’янського района

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Харківській області. Тіло 33-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями було виявлено на балконі однієї з квартир міста.

28 листопада до поліції звернулася харків’янка, яка повідомила про можливе вбивство її знайомої – 33-річної мешканки Харкова, переселенки з Куп’янського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. На балконі квартири правоохоронці виявили тіло жінки з численними забоями.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Реклама

Реклама

У ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Харківського РУП №2 того ж дня встановили та затримали підозрюваного у скоєнні злочину в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 37-річний уродженець Харківської області.

За попередніми даними поліції, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав потерпілій численних ударів, що призвели до її смерті. Після цього підозрюваний витягнув тіло на балкон та зник з місця події.

Чоловіку вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно з санкцією інкримінованої статті, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.