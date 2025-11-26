На Київщині жінку затримали за вбивство чоловіка через його проросійську позицію

Жительку міста Ірпінь Київської області підозрюють у вмисному вбивстві власного чоловіка. Конфлікт між подружжям спалахнув через проросійські погляди жертви та його агресивну поведінку.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Подія сталася у квартирі подружжя. Між 70-річним чоловіком та 54-річною жінкою виник побутовий конфлікт. За словами підозрюваної, сварка спалахнула через проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з РФ.

“Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство — зокрема скручував їй руки. Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і завдала чоловікові ударів у грудну клітину”, — розповіли в прокуратурі.

Від отриманого поранення постраждалий помер до приїзду медиків. Їх та поліцію викликала сама жінка. Затриманій повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою.