Атака дронів паралізувала аеропорти Москви: затримані сотні рейсів

Атака українських безпілотників на Москву, що розпочалася ввечері 27 грудня, призвела до масових збоїв у роботі столичних аеропортів. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними видання, у Внуково та Шереметьєво затримали близько 290 рейсів, ще понад 80 літаків пішли на запасні аеродроми. У пресслужбі аеропорту Шереметьєво повідомили про скасування 34 рейсів, затримку 32 та перенаправлення 49 бортів у період із 17:00 до 23:45. У Внуково за аналогічний проміжок часу скасували 33 рейси, ще близько 32 літаків були змушені змінити аеропорт посадки.

Обмеження діяли в межах плану «Ковер» до опівночі. Очевидці повідомляли про переповнені зали очікування. На тлі збоїв авіакомпанії «Аерофлот», «Победа», «Россия» та Nordwind оголосили про коригування розкладу. Вранці 28 грудня в «Аерофлоті» заявили, що робота з відновлення графіка триває, можливі додаткові перенесення часу вильоту, оскільки не всі літаки, відправлені на запасні аеродроми, повернулися до Москви.

У компанії також зазначили, що пасажирам надавали обслуговування відповідно до авіаційних правил, а повернення рейсів із запасних аеродромів до столиці очікують до 14:00. Повністю відновити штатний режим польотів «Аерофлот» планує протягом 28 грудня.

У Внуково повідомили, що співробітники аеропорту та авіакомпаній вживають заходів для повернення до звичного розкладу. Під час дії обмежень пасажирам безкоштовно надавали питну воду та матраци.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття 26 безпілотників на підльоті до міста. Напередодні обмеження на роботу аеропортів також запроваджували в Самарі, Калугі, Саратові, Ярославлі, Ульяновську та Пензі.