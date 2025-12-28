        Суспільство

        На Чернігівщині загинув чоловік, провалившись під лід

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 14:25
        Уранці поблизу села Шестовиця Чернігівського району під лід провалився 55-річний чоловік. Про це повідомили у ДСНС.

        Рятувальники виявили тіло у проломі криги на відстані близько 150 метрів від берега. За допомогою спеціального спорядження чоловіка дістали з води та передали медикам, які констатували смерть.

        У ДСНС наголосили, що через коливання температури крига на водоймах залишається вкрай нестійкою, а вихід на лід за таких умов становить смертельну небезпеку. Рятувальники закликають громадян не виходити на лід, якщо його товщина менша за 7 сантиметрів, не збиратися групами на одній ділянці та не дозволяти дітям самостійно відвідувати водойми.

