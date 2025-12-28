Google дозволить змінювати адресу пошти @gmail.com без втрати облікового запису

Компанія Google готується запровадити функцію, яка дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти з доменом @gmail.com, зберігаючи той самий обліковий запис. Про це повідомляє Business Standard з посиланням на сторінку підтримки Google.

Згідно з описом нової функції, користувачі зможуть замінити поточну адресу Gmail на нову з іншим ім’ям користувача, не створюючи новий акаунт. Після зміни стара адреса автоматично стане псевдонімом, тож листи, надіслані як на стару, так і на нову адресу, надходитимуть в одну поштову скриньку. Увійти до сервісів Google — Gmail, YouTube, Maps, Drive та Google Play — можна буде з будь-якої з цих адрес.

У Google зазначають, що зміна адреси не вплине на дані користувача. Усі електронні листи, файли в Google Drive, фотографії, повідомлення та історія використання сервісів збережуться. Стара адреса Gmail залишатиметься закріпленою за власником облікового запису і не зможе бути використана іншими користувачами.

Реклама

Реклама

Водночас діятимуть обмеження. Після зміни нову адресу Gmail не можна буде змінити або видалити протягом 12 місяців. Кожен обліковий запис зможе змінити адресу @gmail.com не більше трьох разів, що дозволяє мати загалом до чотирьох адрес. Також деякі старі сервіси, зокрема події в Google Calendar, створені до зміни адреси, можуть і надалі відображати стару електронну пошту.

Функцію впроваджують поступово, і наразі вона доступна не всім користувачам. Після запуску змінити адресу Gmail можна буде через сторінку налаштувань «Мій обліковий запис».