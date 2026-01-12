Alphabet випередила Apple за капіталізацією та стала другою найдорожчою компанією світу

Компанія Alphabet у понеділок короткочасно досягла ринкової капіталізації в $4 трлн, що стало важливою віхою для материнської компанії Google та свідченням відновлення довіри інвесторів до її стратегії у сфері штучного інтелекту, пише Reuters.

Поштовхом для зростання стали новини про багаторічну угоду, за якою наступне покоління моделей штучного інтелекту Apple буде базуватися на розробці Gemini від Google. На цьому тлі акції класу A Alphabet зросли на 1,7% і сягнули рекордних $334,04, хоча згодом частину зростання було втрачено.

Раніше Reuters повідомляв, що Samsung Electronics планує цього року подвоїти кількість мобільних пристроїв із функціями ШІ на базі Gemini. Минулого тижня Alphabet уперше з 2019 року випередила Apple за ринковою капіталізацією та стала другою найдорожчою компанією у світі.

У 2025 році акції Alphabet зросли приблизно на 65%, випередивши інших представників так званої «Великої сімки» Волл-стрит. Інвестори позитивно оцінили трансформацію хмарного підрозділу компанії у потужний драйвер зростання, а також рідкісні інвестиції з боку Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

Нову хвилю інтересу підживив і запуск моделі Gemini 3, яка отримала схвальні відгуки та посилила конкуренцію з OpenAI після стриманої реакції частини користувачів на GPT-5. Виторг Google Cloud у третьому кварталі зріс на 34%, а портфель невизнаних контрактів досяг $155 млрд.

Додатково зростанню сприяє здавання в оренду власних ШІ-чипів Alphabet зовнішнім клієнтам. За даними The Information, Meta Platforms веде переговори про інвестиції в ці чипи для дата-центрів із 2027 року.

Водночас основний рекламний бізнес Alphabet залишається стабільним, попри економічну невизначеність і високу конкуренцію. Компанія стала четвертою у світі, хто досяг оцінки $4 трлн, після Nvidia, Microsoft та Apple, а також отримала підтримку ринку після рішення суду США не розділяти бізнес і зберегти контроль над Chrome та Android.