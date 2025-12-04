Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році: лідирують графіки відключення світла та “Холостяк”

Google оприлюднив річний рейтинг запитів, популярність яких найбільше зросла серед українських користувачів у 2025 році. Лідером загального списку вдруге поспіль став запит «Графік відключення світла».

Google оприлюднив підсумковий рейтинг запитів, що продемонстрували найбільше зростання інтересу серед українських користувачів у 2025 році. Аналіз пошукової активності показав ключові теми, події та персоналії, які протягом року найбільше привертали увагу українців.

У загальному рейтингу першість, як і торік, отримав запит «Графік відключення світла». На другому місці опинився телепроєкт «Холостяк 2025», на третьому — серіал «Гра в кальмара 2». Також до десятки увійшли запити «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

Реклама

Реклама

У категорії «Персона» найбільше зростання інтересу продемонстрував боксер Олександр Усик. Користувачі активно цікавилися також актором і новим «холостяком» Тарасом Цимбалюком, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та першою леді США Меланією Трамп.

У категорії «Втрати» найчастіше шукали інформацію про блогерку Анну Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Найбільший інтерес серед фільмів викликав фантастичний бойовик «Ущелина». Друге та третє місця посіли стрічки «Носферату» та «Хороша погана дівчинка». До топу також увійшли фільм за мотивами гри «Майнкрафт», лауреат «Оскара» «Анора» та нова версія історії про Дракулу.

Серед серіалів року лідирує другий сезон «Гри в кальмара». У десятці також «Венздей», британська кримінальна драма «Гангстерленд», українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя», «Кохання та полум’я», турецький серіал «Далеке місто» та іспанський «Бункер мільярдерів».

У категорії «Покупка» найпопулярнішим став запит на іграшку «лабубу», а також українці активно шукали пікапи для ЗСУ, жіночу військову форму, зарядні станції EcoFlow та інші товари.

Найчастіше українці намагалися з’ясувати значення понять «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

Google також оприлюднив повний список запитів, які цьогоріч зросли найбільше — у категоріях загальної популярності, персоналій, фільмів, серіалів, покупок і визначень.