Google звинуватили у незаконному стеженні за користувачами через ШІ-асистента Gemini

Компанію Google звинуватили у використанні свого штучного інтелекту Gemini для незаконного відстеження приватних комунікацій користувачів, повідомляє Bloomberg. Позов подано до федерального суду в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Згідно зі скаргою, у жовтні підрозділ Alphabet Inc. нібито «таємно» активував Gemini у програмах Gmail, Chat і Meet для всіх користувачів, що дозволило збирати їхні приватні дані без відома чи згоди. Хоча компанія формально надає можливість вимкнути Gemini, це можна зробити лише через розділ налаштувань конфіденційності, який складно знайти.

Позивачі стверджують, що без явної згоди користувачів Google використовує Gemini для «доступу й експлуатації всієї історії приватних комунікацій», включно з кожним листом і вкладенням у Gmail. У позові йдеться, що компанія порушила Каліфорнійський закон про вторгнення в приватне життя 1967 року, який забороняє таємне прослуховування чи запис конфіденційних розмов без згоди всіх сторін.

Google поки не надала коментарів щодо позову.