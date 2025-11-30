Чому ChatGPT плутається в часі: пояснення експертів і позиція OpenAI

ChatGPT і досі не здатен надійно визначати поточний час — інколи він вгадує, інколи визнає свою неспроможність, а часом просто помиляється. Експерти пояснюють причини, а OpenAI визнає: модель не має вбудованого доступу до годинника.

У статті The Verge зазначається, що, попри позиціонування ChatGPT як «гіперкомпетентного особистого асистента», просте запитання про час часто ставить його у глухий кут. Видання наводить приклади, коли ChatGPT дає різні або суперечливі відповіді щодо поточного часу: від чесного зізнання у відсутності доступу до годинника до точних, але разових збігів.

Причина цього лежить у природі великих мовних моделей. Як пояснює фахівець із робототехніки Єрвант Кулбашян, такі моделі працюють у «власному мовному просторі» і оперують виключно інформацією, яка потрапила до їхнього контексту. Вони не отримують постійних оновлень у реальному часі, зокрема й про час.

Хоча технічно OpenAI може надати моделі доступ до системного годинника, це має свої недоліки. За словами Кулбашяна, кожне звернення до годинника займає місце у контекстному вікні — обмеженому «столі», де модель тимчасово зберігає інформацію. Якщо додавати нові значення часу щосекунди, модель може просто «захлинутися» шумом і почати плутатися.

Дослідник Пашкуале Мінервіні з Единбурзького університету додає, що ChatGPT може давати точну відповідь лише тоді, коли має доступ до годинника через системні налаштування або увімкнену функцію Search. Але «з коробки» модель не знає часу — і лише робить прогноз, що користувач хоче почути.

OpenAI визнала проблему. «Моделі, що працюють у ChatGPT, не мають вбудованого доступу до поточного часу, тому їм інколи доводиться звертатися до пошуку», — заявила речниця компанії Тая Крістіансон.

У статті також зазначається, що ChatGPT має інші часові труднощі:

погано зчитує показники аналогових годинників за зображеннями;

плутається у календарних обчисленнях;

не завжди чітко повідомляє про власні обмеження.

The Verge робить висновок: попри швидкий прогрес ШІ, базове поняття часу залишається для великих мовних моделей однією з найнесподіваніших слабких ланок. OpenAI запевняє, що працює над тим, щоб модель «краще розуміла, коли потрібно звернутися до пошуку» і не вводила користувачів в оману.