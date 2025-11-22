        Суспільство

        Папа Римський закликав американську молодь не робити домашні завдання за допомогою ШІ

        Сергій Бордовський
        22 Листопада 2025 18:59
        Папа Римський Лев XIV жестикулює під час виступу з Ватикану по відеозв'язку з американськими молодими людьми під час Національної конференції католицької молоді в Індіанаполісі, штат Індіана, США, 21 листопада 2025 року / Фото: Ватикан
        Папа Римський Лев XIV жестикулює під час виступу з Ватикану по відеозв'язку з американськими молодими людьми під час Національної конференції католицької молоді в Індіанаполісі, штат Індіана, США, 21 листопада 2025 року / Фото: Ватикан

        Папа Римський Лев XIV під час сесії запитань і відповідей із близько 15 тисячами молодих американців застеріг їх від використання штучного інтелекту для виконання домашніх завдань, повідомило видання Reuters.

        У прямому відеозверненні з Ватикану до учасників національної молодіжної католицької конференції в Індіанаполісі він зазначив, що ШІ «стає однією з визначальних рис нашого часу», але його застосування має бути відповідальним.

        «Використовувати ШІ відповідально означає застосовувати його так, щоб він допомагав вам зростати. Не просіть його робити ваше домашнє завдання», — сказав понтифік. Зустріч стала першою подібною подією за шість місяців його понтифікату, під час якої він також відповідав на питання про віру та давав поради щодо дружби у школі.

        Папа Лев, який останнім часом критикує антиміграційну політику президента США Дональда Трампа, коротко торкнувся й політичних тем. Він закликав християн бути «тими, хто будує мости, а не стіни», нагадавши риторику покійного Папи Франциска. «Будь ласка, уникайте політичних категорій, коли говорите про віру та Церкву», — звернувся він до молоді.

        Понтифік підкреслив, що Церква не належить жодній політичній силі: «Вона допомагає формувати вашу совість… щоб ви могли думати та діяти з мудрістю і любов’ю».


