Папа Римський закликав американську молодь не робити домашні завдання за допомогою ШІ

Папа Римський Лев XIV під час сесії запитань і відповідей із близько 15 тисячами молодих американців застеріг їх від використання штучного інтелекту для виконання домашніх завдань, повідомило видання Reuters.

У прямому відеозверненні з Ватикану до учасників національної молодіжної католицької конференції в Індіанаполісі він зазначив, що ШІ «стає однією з визначальних рис нашого часу», але його застосування має бути відповідальним.

«Використовувати ШІ відповідально означає застосовувати його так, щоб він допомагав вам зростати. Не просіть його робити ваше домашнє завдання», — сказав понтифік. Зустріч стала першою подібною подією за шість місяців його понтифікату, під час якої він також відповідав на питання про віру та давав поради щодо дружби у школі.

Папа Лев, який останнім часом критикує антиміграційну політику президента США Дональда Трампа, коротко торкнувся й політичних тем. Він закликав християн бути «тими, хто будує мости, а не стіни», нагадавши риторику покійного Папи Франциска. «Будь ласка, уникайте політичних категорій, коли говорите про віру та Церкву», — звернувся він до молоді.

Понтифік підкреслив, що Церква не належить жодній політичній силі: «Вона допомагає формувати вашу совість… щоб ви могли думати та діяти з мудрістю і любов’ю».