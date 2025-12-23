Коли над Україною зійде перша зірка на Святвечір та що про неї відомо

Поява першої зорі на Святвечір традиційно вважається символічним початком святкування Різдва. 24 грудня 2025 року першою зорею, яку можна буде побачити неозброєним оком над Україною, стане яскрава Капелла.

Про це пише науково-освітній проєкт Universe Space Tech.

У Північній півкулі Капелла сходить над північно-східним горизонтом у проміжку між 16:00 та 18:00 за київським часом. Завдяки своєму золотавому відтінку та майже повній відсутності мерехтіння ця зірка добре помітна навіть у міських умовах.

Реклама

Реклама

24 грудня 2025 року найраніше Капеллу побачать мешканці Луганської області — о 16:08. У Києві перша різдвяна зоря з’явиться о 16:36, тоді як у західних регіонах її сходження відбудеться пізніше. Найпізніше Капелла стане видимою для жителів Закарпаття — о 17:16.

Час появи першої зорі в інших містах України різниться залежно від географічного розташування. Зокрема, у Харкові Капелла з’явиться о 16:15, у Дніпрі — о 16:25, в Одесі — о 16:49, у Львові — о 17:04, в Івано-Франківську — о 17:05, у Тернополі — о 16:59, у Чернівцях — о 17:02. У більшості регіонів зоря стає помітною невдовзі після заходу Сонця.

Щоб знайти Капеллу на небі, астрономи радять стати обличчям у напрямку північного сходу одразу після заходу Сонця та звернути увагу на яскраву жовту зорю високо над горизонтом. Один зі способів орієнтування — уявно провести лінію через дві крайні зорі “верхівки” сузір’я Великого Воза й продовжити її на схід.

У християнській традиції перша зоря символізує знамення, яке, за Євангелієм, вказало волхвам шлях до місця народження Ісуса Христа. Хоча походження Вифлеємської зорі остаточно не з’ясоване, вона залишається важливим символом Різдва, що відображений і в українських святкових звичаях — зокрема в різдвяних зірках, які використовують під час колядування та прикрашають оселі.