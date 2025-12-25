У Вестмінстерському абатстві під час звернення короля Чарльза пролунав “Щедрик”

Український хор “Пісні для України” взяв участь у щорічному різдвяному зверненні короля Великої Британії Чарльза III. Колектив виконав аранжування Carol of the Bells, засноване на “Щедрику” українського композитора Миколи Леонтовича, у Вестмінстерському абатстві.

Відео опубліковано в YouTube-каналі королівської родини.

“Для нашого хору було великою честю взяти участь у різдвяній трансляції короля. Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії, багато членів якої були змушені покинути свої домівки через війну”, — сказав музичний директор і головний диригент хору “Пісні для України” Богдан Паращак.

Реклама

Реклама

Українська колядка у промові короля Великої Британії стало символічним жестом підтримки України, адже Чарльз III неодноразово висловлював солідарність з українським народом.

Хор “Пісні для України” заснував Британський Королівський оперний театр у 2023 році – у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ. Колектив об’єднує 130 українців, більшість із яких були вимушені покинути свої домівки через війну.