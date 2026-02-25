На кордоні затримали псевдо “швидку”: ділки незаконно перевозили чоловіків до Румунії

Прикордонники Державна прикордонна служба України спільно зі співробітниками Служба безпеки України викрили чергову схему незаконного переправлення громадян призовного віку через державний кордон.

Операцію провели військовослужбовці Чернівецький прикордонний загін. Для конспірації організатори використовували автомобіль швидкої допомоги. За задумом, водій мав доправити п’ятьох «клієнтів» максимально близько до кордону з Румунія, після чого вказати їм піший маршрут поза пунктами пропуску та прикордонними нарядами.

За даними правоохоронців, пасажири мали сплатити за «послугу» загалом 60 тисяч доларів США. Псевдо «рейс» затримали під час руху.

Водієві загрожує кримінальна відповідальність. Стосовно інших учасників складено адміністративні протоколи. Правоохоронці встановлюють особу головного організатора незаконної схеми переправлення.