Теракт у Львові: отримала підозру харків’янка, яка за 100 доларів “заманила” поліцейських на місце вибуху 22 лютого

Правоохоронці повідомили про підозру 18-річній харків’янці, яка “заманила” поліцейських на місце теракту у Львові в ніч на 22 лютого.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, дівчина за завданням куратора з Харкова зателефонувала на спецлінію та повідомила, що нібито бачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, росіяни дистанційно підірвали закладену поряд із магазином саморобну бомбу. Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух.

“Встановлено, що харків’янка потрапила у поле зору російських спецслужб у січні цього року, коли шукала “легкі заробітки” у Телеграм-каналах. Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей «фейковий» виклик на 112 планувала отримати 100 доларів”, – розповіли в СБУ.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунали два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліціянтка, постраждали понад 20 людей.