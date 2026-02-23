Особу, яка дзвінком запустила детонацію бомби у Львові, затримали у Харківській області

Правоохоронці затримали жінку, яка, за версією слідства, дзвінком дистанційно запустила детонацію вибухового пристрою під час теракту у Львові.

Про це Еспресо повідомив прокурор Львівської обласної прокуратури Назар Марків.

Затримання відбулося на території Харківської області. За даними правоохоронців, саме ця особа здійснила телефонний дзвінок, який запустив детонацію для вибуху у центрі Львова.

Наразі з підозрюваною проводять слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини її можливих зв’язків з організаторами теракту та роль у підготовці злочину.

Сьогодні у Львові відбулося судове засідання у справі теракту в центрі міста, в межах якого розглядали питання щодо Ірини Саветіної.

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Мешканці Рівненської області, яку підозрюють у закладанні вибухівки, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Раніше підозрювана Ірина Саветіна розповіла в суді про те, що не знала, що вона закладала у смітники. Вона пояснила, що нею керували по відеозв’язку російською мовою. Вона шукала підробітку у телеграм каналах.

У Львові в ніч на 22 лютого під час теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька та 25 людей отримали поранення. Ймовірну виконавицю теракту затримали, камери зафіксували, як вона закладає вибухівку.