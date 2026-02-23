Стефанчук очікує відкриття трьох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує на відкриття трьох переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі. За його словами, це стане важливим сигналом довіри до українських реформ і стійкості держави в умовах війни.

Про це він повідомив у дописі на платформі X за підсумками зустрічі у Верховній Раді з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос та Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

Під час зустрічі Стефанчук поінформував європейських партнерів про безпекову ситуацію, наголосивши, що Росія продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру. За його словами, це вкотре свідчить про небажання Москви миру та зневагу до міжнародного права.

У цьому контексті, зазначив голова парламенту, критично важливою залишається подальша підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію та протидія обходу санкцій.

Стефанчук також подякував народам Європи за солідарність і безпрецедентну підтримку України, підкресливши, що безпека України є складовою безпеки всієї Європи.

Окрему увагу сторони приділили подальшому просуванню євроінтеграції, впровадженню реформ та підготовці до відновлення країни. За словами голови Верховної Ради, Україна вже сьогодні робить внесок у формування нової європейської безпекової архітектури, маючи унікальний досвід протидії агресії.

Він наголосив, що Україна готується до відбудови сильної, демократичної та процвітаючої держави разом із європейськими партнерами.