Качка: Україна може просунутися в переговорах про вступ до ЄС до кінця року, попри опір Угорщини

Україна очікує прогресу у своїй заявці на членство в Європейському Союзі вже до кінця цього року завдяки «креативним рішенням» для подолання опору Угорщини, заявив заступник прем’єр-міністра України Тарас Качка в інтерв’ю POLITICO.

За його словами, у грудні лідери ЄС можуть погодити відкриття до шести переговорних «кластерів» — юридичних етапів на шляху до вступу до блоку, — оскільки формується «політичний імпульс», а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнає дедалі більшого тиску, щоб зняти своє вето.

«Підготовку до відкриття всіх кластерів можна завершити, і якщо буде політичний момент, то всі вони можуть бути відкриті вже до кінця цього року», — сказав Качка. Він додав, що «позиція Угорщини стає дедалі менш обґрунтованою».

Орбан зробив протидію вступу України до ЄС однією з центральних тем своєї передвиборчої кампанії, стверджуючи, що приєднання великої нової держави дестабілізує Союз.

Втім, Качка зазначив під час візиту до Брюсселя, що «болісний» опір Будапешта не є непереборним і рішення, ймовірно, буде знайдено під час грудневої зустрічі європейських лідерів. «Я вірю, що держави-члени знайдуть рішення у грудні», — сказав він після зустрічі з представниками країн ЄС, під час якої представив оновлену інформацію про внутрішні реформи України.

Качка також не виключив особистої зустрічі між Орбаном і президентом України Володимиром Зеленським, яка могла б допомогти розблокувати питання членства, хоча поки що невідомо, «коли і де вона відбудеться».

Україна отримала політичний «зелене світло» на початок переговорів про вступ у 2023 році й відтоді веде підготовку до офіційного початку процесу. Проте без юридичного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС Київ не може формально розпочати переговори — що викликає дедалі більше розчарування серед українців.

«Найскладніше пояснити українському суспільству, що нам потрібно чекати. Але чекати — не варіант», — сказав Качка. «Рішення потрібно тут і зараз. Це важливо і для України, і для Європейського Союзу».

Офіційне схвалення початку переговорів стало б значною політичною перемогою для президента Володимира Зеленського, який нещодавно повернувся з Вашингтона без конкретних результатів після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Трамп відмовився підтримати вступ України до НАТО, тоді як головною перешкодою для її членства в ЄС залишається Угорщина.

Качка позитивно оцінив ініціативу президента Європейської ради Антоніу Кошти, який намагається спростити процедуру вступу до ЄС. «Антоніу Кошта дійсно активно підтримує цю справу, і я був би радий, якби його ініціатива виявилася успішною», — зазначив Качка.

Хоча пропозицію Кошти було відхилено на неформальній зустрічі лідерів у Копенгагені, країни, які підтримують розширення, розробили новий підхід для подолання спротиву не лише Угорщини, а й скептичних членів, таких як Болгарія та Греція.

Згідно з цим новим планом, про який повідомило POLITICO, нові члени ЄС тимчасово не матимуть права вето на загальносоюзні рішення. Це означало б своєрідне «другорядне» членство, однак дозволило б зняти побоювання, що нові країни, серед яких Україна, Молдова чи держави Західних Балкан, блокуватимуть політику ЄС.

Качка не став коментувати цю пропозицію безпосередньо, але похвалив «креативні рішення», які дозволяють зменшити опір Угорщини та інших урядів.

Він також визнав, що в Польщі є побоювання, пов’язані з українським сільським господарством, однак упевнений, що «існують рішення, які дадуть змогу адаптувати Спільну аграрну політику ЄС для ефективнішого функціонування продовольчої системи всього Союзу».

Попри заклики кандидатів і євроінституцій до швидших рішень, лідери ЄС не поспішають розблоковувати процес. За даними POLITICO, у проєкті останніх висновків Ради ЄС відсутні будь-які згадки про розширення.