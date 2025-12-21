Ласійчук заявив про зміну тактики росіян на Покровському напрямку

Покровська агломерація вже кілька місяців залишається одним із найнапруженіших осередків бойових дій на фронті, де російські війська намагаються зламати оборону Сил оборони України. Про це повідомив командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

За словами Ласійчука, противник намагається навʼязати маневрові бої, розхитати українську оборону та створити загрозу флангового обходу угруповання Сил оборони. Водночас українські військові утримують рубежі та проводять контрдії.

Командир корпусу зазначив, що майже місяць тому російські війська змінили тактику на Покровському напрямку. Замість інфільтрації малими групами ворог перейшов до механізованих штурмів міста, а нині активно застосовує безперервні піхотні атаки.

Сили оборони, за його словами, оперативно реагують на зміну дій противника та адаптують власну тактику.

“Ворог уже задіяв на нашій ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію. Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, також були перекинуті саме на Покровськ. Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані”, – заявив Ласійчук.

Він підкреслив, що ситуація свідчить про перехід бойових дій у нову фазу, яка потребує від українських військ максимальної стійкості та гнучкості в ухваленні рішень.