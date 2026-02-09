Reuters: Захоплення всієї Донеччини може тривати роками

Російські війська намагаються просунутися в районі Покровська на сході України, прагнучи завершити багатомісячну кампанію зі захоплення стратегічного міста. Українські сили продовжують утримувати північну частину Покровська та обороняти сусідній Мирноград, пише Reuters.

Упродовж тривалого часу Україна намагається стримати повільне просування російських сил уздовж понад тисячокілометрової лінії фронту. Покровськ, який до повномасштабної війни мав близько 60 тисяч жителів і є важливим залізничним вузлом, перебуває в центрі запеклих боїв із минулого року. Його падіння стало б найбільшою перемогою росії на полі бою з моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року.

Українські військові зазначають, що російські підрозділи тиснуть у районі Покровська та Мирнограда, використовуючи нестачу української протиповітряної оборони, керовані авіабомби, а також перевагу в живій силі та контроль висот і флангів.

Водночас дослідники з відкритих джерел повідомляють про спроби російської піхоти просунутися в північну частину Покровська та рухатися в напрямку села Гришине. Поточні бої вони називають вирішальними для обох міст.

Майже за чотири роки після початку повномасштабного вторгнення росія контролює близько п’ятої частини території України, включно з Кримом і частинами сходу, окупованими ще до 2022 року. Москва вимагає передати їй решту промислової частини Донецької області, на що Київ не погоджується, тоді як опитування свідчать, що більшість українців також відкидають такі поступки.

За оцінкою українських військових, навіть за нинішніх умов повне захоплення Донеччини може зайняти у росії роки, а бої за агломерацію Слов’янськ—Краматорськ здатні тривати до трьох років і супроводжуватися значними втратами серед сил вторгнення.