Сирський побував на Покровському напрямку і розповів про ситуацію

Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною, у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно тут фіксують близько пів сотні бойових зіткнень.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що під час робочої поїздки на Покровський напрямок працював з органами військового управління та командирами підрозділів безпосередньо на місцях.

За його словами, противник намагається нарощувати тиск, підтягує резерви до Покровська та шукає можливості прориву української оборони. Для цього російські війська застосовують як спорадичні масовані штурми, так і приховане просування малими піхотними групами. В таких умовах організація оборони потребує повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку.

Сирський зазначив, що особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За підсумками доповідей він визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку.

Основний акцент зроблено на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління. Також були віддані необхідні розпорядження для посилення підтримки українських військових, зокрема безпілотною складовою.

Попри складність обстановки, українські військовослужбовці продовжують тримати оборону та не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області.