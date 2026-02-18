Провал контрнаступу ЗСУ на півдні у 2023 році: Залужний назвав причину

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року провалився через нестачу необхідних ресурсів. За його словами, початковий план передбачав іншу концентрацію сил і тактичну несподіванку.
Про це Валерій Залужний розповів в інтерв’ю Associated Press.
За словами ексголовкома, розроблений за допомогою партнерів НАТО план передбачав зосередження достатніх сил у “єдиному кулаку” для повернення окупованих територій Запорізької області, де розташована окупована ЗАЕС, а потім просування на південь до Азовського моря. Це мало перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для постачання окупованого Криму.
Він зазначив, що успіх вимагав значного концентрованого нарощування військ і тактичної несподіванки, однак сили були розпорошені на великій території, що зменшило їхню ударну міць. Як пише AP, цю оцінку відхилення контрнаступу від початкового плану підтвердили два західні військові представники.
“52-річний Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, заявляючи, що не хоче ризикувати національною єдністю під час війни з Росією, яка наближається до четвертої річниці. Водночас він уперше публічно розповів про глибокий розкол між собою та Зеленським, що може свідчити про можливе бажання балотуватися у президенти після завершення війни”, – пише Associated Press.
Нагадаємо, у 2023 році західні медіа з посиланням на американських посадовців повідомляли про підготовку Україною весняного контрнаступу. Тодішній міністр оборони Резніков говорив, що однією зі стратегічних цілей буде “вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом та материковою частиною Росії”.
Пізніше президент Володимир Зеленський зазначив, що розмови про підготовку контрнаступу спричинили складнощі на півдні, оскільки “всі навколо говорили, які в нас цілі”. Він визнав, що контрнаступ не дав швидких бажаних результатів, зокрема через недоотримання необхідної зброї від союзників, водночас Україна досягла поступових територіальних здобутків і зменшила потужність Чорноморського флоту РФ.