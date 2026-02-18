Провал контрнаступу ЗСУ на півдні у 2023 році: Залужний назвав причину

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року провалився через нестачу необхідних ресурсів. За його словами, початковий план передбачав іншу концентрацію сил і тактичну несподіванку.

Про це Валерій Залужний розповів в інтерв’ю Associated Press.

За словами ексголовкома, розроблений за допомогою партнерів НАТО план передбачав зосередження достатніх сил у “єдиному кулаку” для повернення окупованих територій Запорізької області, де розташована окупована ЗАЕС, а потім просування на південь до Азовського моря. Це мало перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для постачання окупованого Криму.

Реклама

Реклама

Він зазначив, що успіх вимагав значного концентрованого нарощування військ і тактичної несподіванки, однак сили були розпорошені на великій території, що зменшило їхню ударну міць. Як пише AP, цю оцінку відхилення контрнаступу від початкового плану підтвердили два західні військові представники.

“52-річний Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, заявляючи, що не хоче ризикувати національною єдністю під час війни з Росією, яка наближається до четвертої річниці. Водночас він уперше публічно розповів про глибокий розкол між собою та Зеленським, що може свідчити про можливе бажання балотуватися у президенти після завершення війни”, – пише Associated Press.

Нагадаємо, у 2023 році західні медіа з посиланням на американських посадовців повідомляли про підготовку Україною весняного контрнаступу. Тодішній міністр оборони Резніков говорив, що однією зі стратегічних цілей буде “вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом та материковою частиною Росії”.

Пізніше президент Володимир Зеленський зазначив, що розмови про підготовку контрнаступу спричинили складнощі на півдні, оскільки “всі навколо говорили, які в нас цілі”. Він визнав, що контрнаступ не дав швидких бажаних результатів, зокрема через недоотримання необхідної зброї від союзників, водночас Україна досягла поступових територіальних здобутків і зменшила потужність Чорноморського флоту РФ.