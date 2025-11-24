Зеленський і Залужний майже зрівнялися у потенційних виборах після звершення бойових дій, — соцопитування

За результатами нового соцопитування, 60,5% респондентів вважають, що після тимчасового припинення бойових дій і завершення воєнного стану в Україні мають відбутися вибори. Водночас 51,3% опитаних не підтримують балотування Володимира Зеленського на другий термін, хоча він зберігає перше місце у президентському рейтингу.

Про це стало відомо з соцопитування Центра соціальних та маркетингових досліджень Socis за 10-16 жовтня.

Опитування проводилося Socis 10-16 жовтня методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів, участь у ньому взяли 2 тис. респондентів на підконтрольних уряду територіях. Соціологи з’ясували, які партії українці хотіли б бачити у наступному парламенті.

Реклама

Реклама

За результатами, у разі припинення бойових дій та завершення воєнного стану 60,5% українців підтримують проведення виборів. 29,1% виступають за їх відтермінування, 4,9% пропонують проводити лише місцеві вибори, а 5,6% не визначилися.

На запитання про можливе висування Володимира Зеленського на другий термін 51,3% відповіли, що він мав обіймати посаду лише один термін. 35,5% вважають, що змінювати Президента зараз не потрібно.

У президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський з показником 22,3%, майже на рівні з Валерієм Залужним, якого підтримали 21,3%. Далі йдуть: Петро Порошенко — 5,3%, Кирило Буданов — 3,7%, Дмитро Разумков — 3,3%, Юлія Тимошенко — 2,9%, Андрій Бєлецький — 2,8%, Сергій Притула — 1,8%, Юрій Бойко — 1,6%, Сергій Тігіпко — 1,2%, Олексій Гончаренко — 1,1%, Денис Прокопенко — 0,8%, Віталій Кличко — 0,8%.

У потенційному другому турі динаміка підтримки демонструє коливання результатів Зеленського та Залужного. Останні дані показують 49,5% підтримки Залужного проти 26,0% у Зеленського. Частка тих, хто проголосував би проти обох, становить 9,2%.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios заявив, що не планує очолювати країну в мирний час та висловив готовність сприяти проведенню виборів у разі припинення вогню. Він зазначив, що попри виклики, пов’язані з безпековою ситуацією та Конституцією, вибори можливі за умови забезпечення належного рівня безпеки.