У ЦВК заявили, що підготовка повоєнних виборів в Україні потребуватиме щонайменше пів року

Підготовка перших повоєнних виборів в Україні потребуватиме значно більше часу, ніж передбачено чинними регламентами, а сам виборчий процес буде безпрецедентним за масштабами та складністю. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

За його словами, законодавство наразі забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а після його скасування передбачає дуже стислі строки — 60 або 90 днів. Водночас, за оцінками ЦВК та міжнародних партнерів, оптимальним терміном для підготовки демократичних і легітимних виборів є близько шести місяців або навіть більше з урахуванням вимог Венеційської комісії, Ради Європи та ЄС.

Дубовик зазначив, що державна інфраструктура загалом зможе впоратися з організацією виборів, однак серйозною проблемою залишається стан політичної інфраструктури. Значна частина активістів політичних партій перебуває на фронті, стала внутрішньо переміщеними особами або виїхала за кордон, що ускладнює формування виборчих комісій та організацію спостереження.

Він також підтвердив, що Центральна виборча комісія не припиняла підготовчу роботу навіть під час війни. З 2023 року в ЦВК діють робочі групи з організаційних питань, реєстру виборців та голосування за кордоном, а стан виборчих дільниць на підконтрольній території загалом оцінюється як задовільний, хоча близько 20–25% із них розміщені в пошкоджених будівлях.

Окремо Дубовик прокоментував можливість проведення всеукраїнського референдуму, про який раніше згадував Володимир Зеленський. За його словами, з організаційної точки зору референдум не відрізняється від виборів, однак нове законодавство про референдум ще жодного разу не застосовувалося, а необхідні інформаційні системи наразі не створені та не профінансовані.

Що стосується вартості виборів, то, за попередніми розрахунками ЦВК, всі три види виборів — президентські, парламентські та місцеві — можуть коштувати державі близько 20 млрд гривень з урахуванням інфляції та витрат органів місцевого самоврядування. Остаточні цифри, за словами Дубовика, залежать від законодавчих рішень і масштабів голосування, зокрема за кордоном.