США обговорюють з Україною можливість виборів і референдуму навесні

Сполучені Штати під час переговорів із українською стороною наполягають на якнайшвидшому проведенні національного голосування в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин.

За даними агентства, американська переговорна група на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером під час зустрічей з українськими посадовцями в Абу-Дабі та Маямі заявляла, що голосування варто провести якомога швидше. У США пояснюють це тим, що ближче до листопадових виборів до Конгресу президент Дональд Трамп зосередиться на внутрішніх питаннях, і в адміністрації буде менше політичного ресурсу для просування мирної угоди.

Джерела Reuters зазначають, що сторони обговорювали можливість проведення виборів і референдуму вже у травні, однак українські посадовці називають такі строки нереалістичними. За оцінками виборчих органів України, на організацію голосування в нинішніх умовах потрібно щонайменше шість місяців. Крім того, проведення виборів потребує змін до законодавства, оскільки голосування заборонене під час воєнного стану.

Київ наполягає, що жодних домовленостей не може бути до надання Україні гарантій безпеки з боку США та партнерів. Українська сторона також вважає необхідним повне припинення вогню на час виборчої кампанії, побоюючись зриву домовленостей з боку Росії.

Другий раунд переговорів за посередництва США завершився цього тижня в Абу-Дабі обміном 314 військовополонених та домовленістю продовжити консультації. Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч може відбутися у США.

Водночас джерела агентства вказують, що ключовими перешкодами для мирної угоди залишаються питання Донбасу та Запорізької атомної електростанції. Росія вимагає контролю над усім Донбасом, що Київ називає неприйнятним, а також наполягає на своєму управлінні Запорізькою АЕС.