        Суспільство

        “Тихий вбивця”: за вихідні чадний газ забрав життя чотирьох людей, ще 25 отруїлися

        Сергій Бордовський
        8 Лютого 2026 19:32
        Ілюстративне фото, згенероване ШІ
        Ілюстративне фото, згенероване ШІ

        За неповні вихідні 7–8 лютого в Україні зафіксували дев’ять випадків отруєння чадним газом. Загинули четверо людей, ще 25 постраждали, з них 15 — діти.

        Про це повідомляє ДСНС України.

        Трагедії сталися у восьми областях країни, переважно в сільській місцевості. Серед постраждалих — цілі родини з малолітніми дітьми. Зокрема, вранці 8 лютого в селі Жуківці на Київщині через порушення правил користування генератором постраждали четверо людей, у тому числі діти 2024 та 2025 років народження.

        Унаслідок несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули чотири людини — по двоє в кожному регіоні.

        За даними рятувальників, основними причинами отруєнь стали неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення. Найбільше випадків пов’язано з генераторами — п’ять інцидентів, коли їх розміщували занадто близько до вікон або навіть у приміщеннях. Ще два випадки сталися через несправність пічного опалення та два — через проблеми з газовим обладнанням.


