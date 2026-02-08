“Тихий вбивця”: за вихідні чадний газ забрав життя чотирьох людей, ще 25 отруїлися

За неповні вихідні 7–8 лютого в Україні зафіксували дев’ять випадків отруєння чадним газом. Загинули четверо людей, ще 25 постраждали, з них 15 — діти.

Про це повідомляє ДСНС України.

Трагедії сталися у восьми областях країни, переважно в сільській місцевості. Серед постраждалих — цілі родини з малолітніми дітьми. Зокрема, вранці 8 лютого в селі Жуківці на Київщині через порушення правил користування генератором постраждали четверо людей, у тому числі діти 2024 та 2025 років народження.

Унаслідок несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули чотири людини — по двоє в кожному регіоні.

За даними рятувальників, основними причинами отруєнь стали неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення. Найбільше випадків пов’язано з генераторами — п’ять інцидентів, коли їх розміщували занадто близько до вікон або навіть у приміщеннях. Ще два випадки сталися через несправність пічного опалення та два — через проблеми з газовим обладнанням.