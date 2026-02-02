Майже 20 млн гривень за непридатне житло: посадовцю ДСНС Буковини оголосили підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника Управління ДСНС України в Чернівецькій області через закупівлю службових квартир, непридатних для проживання. Йдеться про можливі зловживання бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

За даними слідства, у 2023 році посадовець очолив конкурсну комісію з відбору житла для працівників ДСНС за особливі здобутки під час служби. Замість проведення добросовісного конкурсу він, за попередньою змовою з двома забудовниками, організував удавану конкуренцію та фактично обійшов тендерну процедуру для визначення заздалегідь погоджених переможців.

ДБР повідомило про підозру посадовцю ДСНС Буковини через закупівлю непридатних службових квартир / Фото: ДБР

У результаті протягом двох років Управління ДСНС придбало сім квартир на вторинному ринку новобудов, витративши майже 20 мільйонів гривень бюджетних коштів. Після отримання житла співробітники ДСНС з’ясували, що квартири непридатні для проживання: у більшості будинків відсутні комунікації, а в окремих — навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не можуть заселитися, провести ремонт, продати це майно чи стати в нову чергу на отримання житла від держави.

Слідчі встановили, що фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів, однак на актах приймання-передачі та фінансових документах стояли підписи голови конкурсної комісії.

Посадовцю інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Санкція статті