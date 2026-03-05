У Польщі змінили правила перебування українських біженців

У Польщі з 5 березня набули чинності нові правила перебування для українських біженців. Вони передбачають перехід від тимчасових норм до стандартних правил проживання, водночас тимчасовий захист та можливість легального перебування за статусом UKR продовжено до 4 березня 2027 року, повідомляє Польське радіо.

Про зміни повідомив у Брюсселі представник Канцелярії Президента Ради Міністрів Польщі Мацєй Душчик під час конференції щодо майбутнього українських біженців після завершення режиму тимчасового захисту в країнах ЄС. За його словами, 4 березня 2022 року польський кордон перетнули близько 100 тисяч біженців з України, а загалом з початку повномасштабної війни до Польщі прибули близько чотирьох мільйонів українців. Наразі в країні залишаються приблизно 900 тисяч біженців.

Разом із приблизно 900 тисячами економічних мігрантів, які приїхали після початку російської агресії, у Польщі проживає близько 1,8 мільйона громадян України. За оцінками польської сторони, 75–80% з них є економічно активними.

Реклама

Реклама

Згідно з новими правилами, українці, які в’їжджатимуть до Польщі після 5 березня, повинні протягом 30 днів подати заявку на отримання українського номера PESEL. У разі невиконання цієї вимоги вони можуть втратити право на тимчасовий захист. Ті, хто отримав PESEL без пред’явлення документів, повинні оновити дані до кінця серпня.

Також змінюються правила доступу до безоплатної медичної допомоги. Вона буде доступна лише громадянам України, які постраждали від тортур, а також дітям і вагітним жінкам. Інші українці, які перебувають у Польщі через війну, для користування державною системою охорони здоров’я повинні будуть сплачувати страховий внесок.

Тим часом польські правоохоронці провели загальнонаціональну дводенну операцію з перевірки законності перебування іноземців у країні. У ній взяли участь понад 700 співробітників Прикордонної служби та майже 26,5 тисячі поліцейських.

За результатами операції 2–3 березня було затримано 1944 осіб, які перебували в розшуку, зокрема 147 іноземців. Серед них найбільшу групу становили громадяни України — 91 особа. Щодо багатьох із затриманих розпочато процедури примусового повернення.

Загалом після майже 1800 перевірок було розпочато близько 130 проваджень щодо зобов’язання іноземців залишити Польщу. У більш ніж 20 випадках підставою стала загроза державній безпеці.