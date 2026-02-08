Продаж 460 гектарів на Боржаві зірвали через зв’язки з оточенням Льовочкіна

Агентство з розшуку та менеджменту активів відмовилося підписувати результати аукціону з продажу земель на полонині Боржава після виявлення ознак пов’язаності переможців із впливовими колишніми посадовцями.

Агентство з розшуку та менеджменту активів ухвалило рішення не підписувати протокол за результатами електронних торгів у системі «Прозорро.Продажі» щодо реалізації 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву АРМА.

В агентстві заявили, що під час перевірки результатів торгів було виявлено ознаки пов’язаності, які за міжнародними стандартами управління арештованими активами є неприйнятними, оскільки створюють ризик фактичного повернення активів під контроль колишніх власників.

АРМА звернулося до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання процесуальної оцінки встановлених зв’язків. Після цього агентство планує провести нову оцінку активів та організувати повторний аукціон.

Як зазначила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, переможцями січневих аукціонів стали особи, пов’язані з колишнім главою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним, а також Владиславом Каськівим.

Загальна площа земель, переданих в управління АРМА за рішенням Вищого антикорупційного суду від 5 липня 2024 року, становить 460 гектарів. Йдеться про ділянки, пов’язані з нереалізованим проєктом гірськолижного курорту «Боржава», інвесторів для якого держава намагалася залучити ще з 2013 року.

АРМА наголошує, що ситуація з продажем земель на Боржаві стала підставою для посилення перевірок учасників аукціонів з метою недопущення повернення арештованих активів особам, пов’язаним із кримінальними провадженнями.