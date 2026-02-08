Ранковий авіаудар по житловому кварталу Краматорська: загинула людина, ще двоє поранені

Уранці 8 лютого російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, на світанку в місті пролунали два вибухи. Наразі відомо про пошкодження семи багатоповерхових будинків та численних автомобілів. На місці працюють усі відповідальні служби, які встановлюють остаточні обсяги завданої шкоди та ліквідовують наслідки обстрілу.

Обстріл Краматорська на світанку: пошкоджені багатоповерхівки й автівки / Фото: Донецька ОВА, ДСНС

У ДСНС України уточнили, що внаслідок атаки загорілися квартири на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку та автівки у дворі. Пожежі ліквідовано на площі близько 250 квадратних метрів.

Реклама

Реклама

Рятувальники також допомагали мешканцям вибратися з пошкоджених квартир, відчиняючи деформовані вибухом вхідні двері. Крім того, підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації пожежі житлового будинку у Дружківці, однак через загрозу повторного обстрілу роботи були призупинені.