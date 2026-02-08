Поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, причетних до смерті чоловіка

Поліція затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у причетності до смерті 55-річного місцевого жителя. Триває досудове розслідування.

Поліція Дніпропетровської області повідомила про затримання трьох військовослужбовців ТЦК, які, за даними слідства, причетні до нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю.

Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть настала внаслідок травми голови.

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. У межах розслідування були опитані свідки та очевидці події.

У результаті вжитих заходів встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Їх затримали, наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини злочину.