Невеликий сніг і ожеледь: прогноз погоди в Україні на неділю

У неділю, 8 лютого, в Україні прогнозують хмарну погоду зі снігом і ожеледицею на дорогах. На Київщині оголошено жовтий рівень небезпечності через складні метеорологічні умови, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних і більшості центральних областей очікується невеликий сніг із температурою вночі та вдень 4–9° морозу. На решті території прогнозують помірний сніг, місцями з дощем, тоді як у більшості південних областей істотних опадів не передбачається.

У Карпатах і Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу, а в окремих східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях — туман та ожеледь. Температура протягом доби становитиме від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні — 1–6° тепла.

Реклама

Реклама

На дорогах по всій країні зберігатиметься ожеледиця, вітер північний і північно-західний швидкістю 5–10 м/с.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом і ожеледицею. Температура по області вночі та вдень становитиме 4–9° морозу, у Києві — 4–6° морозу. Через ожеледицю на дорогах оголошено I рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту та життєдіяльність населення, попередили синоптики.