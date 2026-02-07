Зеленський піддав критиці роботу мобільних вогневих груп

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що провів селекторну нараду за участю представників усіх областей після масованого російського удару по Україні. За його словами, російські війська застосували понад 400 дронів, значну частину з яких становили «шахеди», а також майже 40 ракет різних типів.

Глава держави зазначив, що внаслідок атаки зафіксовані значні ушкодження об’єктів енергетики, що призвело до серйозних відключень електроенергії та вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні. Він підкреслив, що ці удари відображають реальні наміри Росії, яка наразі не демонструє готовності до завершення війни й продовжує політику фактичного знищення України як на фронті, так і через масовані обстріли.

Зеленський звернув увагу, що росіяни цілеспрямовано били по енергетичних об’єктах, від яких залежить робота українських атомних електростанцій. За його словами, це створює загрозу не лише для безпеки України, а й для регіональної та європейської безпеки. Президент наголосив, що партнери України в Європі, США та інших державах мають тверезо оцінювати ці дії та посилювати тиск на Росію, щоб домогтися реальних змін у її намірах.

Під час селектору детально обговорили ситуацію з енергозабезпеченням Києва та Київської області, Харкова й області, Чернігова та області, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпровщини, південних регіонів, зокрема Одещини, Миколаївщини та Херсона, а також Донеччини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Житомирщини, Вінниччини, Івано-Франківщини, Рівненщини, Волині та Львівщини. Президент повідомив, що в усіх регіонах задіяні необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлювальних робіт, а МВС формує додаткові команди для оперативної роботи на енергооб’єктах західних областей.

Також Зеленський повідомив про жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп. За його словами, найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ та Міністерство оборони мають забезпечити додаткове посилення цього компоненту в системі захисту визначених регіонів. Окремо президент заявив, що уряд отримав конкретні завдання щодо розширення програм підтримки громадян, а українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами стосовно нових пакетів допомоги для посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України.