Сьогодні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення

Сьогодні українці оберуть представника від України на Євробаченні-2026. Переможець Національного відбору отримає Кубок від Суспільного Мовлення та можливість представити Україну на міжнародному конкурсі у Відні.
За право представляти Україну на відомому пісенному конкурсі поборються 10 талановитих артистів.
Вони виступатимуть у такому порядку:
- Valeriya Force (Open Our Hearts)
- Molodi (legends)
- Monokate (“Тут”)
- The Elliens (Crawling Whispers)
- LAUD (Lightkeeper)
- LELÉKA (Рідним)
- Mr. Vel (Зроби або зроблено)
- KHAYAT (“Герци”)
- Jerry Heil (Catharticus)
- “ЩукаРиба” (“Моя земля”).
Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.
Фінальний концерт Нацвідбору розпочнеться 7 лютого о 19:00. Стежити за трансляцією можна буде на таких доступних майданчиках:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- на ютуб-каналі Євробачення Україна;
- на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні;
- в ефірі Радіо “Промінь”;
- англійською мовою на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у додатку “Дія”.
Переможця Національного відбору та представника України на “Євробаченні-2026” визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%) під час фінального концерту.
Глядацьке голосування відбуватиметься в додатку “Дія” та за допомогою СМС.
Взяти участь у “Дії” зможуть усі бажаючі від 14 років. Для цього потрібно зайти в додаток, у розділі “Сервіси” вибрати “Опитування” і віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.
Що стосується СМС-голосування, то абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення.