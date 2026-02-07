Сьогодні відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення

Сьогодні українці оберуть представника від України на Євробаченні-2026. Переможець Національного відбору отримає Кубок від Суспільного Мовлення та можливість представити Україну на міжнародному конкурсі у Відні.

За право представляти Україну на відомому пісенному конкурсі поборються 10 талановитих артистів.

Вони виступатимуть у такому порядку:

Valeriya Force (Open Our Hearts) Molodi (legends) Monokate (“Тут”) The Elliens (Crawling Whispers) LAUD (Lightkeeper) LELÉKA (Рідним) Mr. Vel (Зроби або зроблено) KHAYAT (“Герци”) Jerry Heil (Catharticus) “ЩукаРиба” (“Моя земля”).

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Фінальний концерт Нацвідбору розпочнеться 7 лютого о 19:00. Стежити за трансляцією можна буде на таких доступних майданчиках:

на телеканалі Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Євробачення Україна;

на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні;

в ефірі Радіо “Промінь”;

англійською мовою на YouTube-каналі Євробачення Україна;

у додатку “Дія”.

Переможця Національного відбору та представника України на “Євробаченні-2026” визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%) під час фінального концерту.

Глядацьке голосування відбуватиметься в додатку “Дія” та за допомогою СМС.

Взяти участь у “Дії” зможуть усі бажаючі від 14 років. Для цього потрібно зайти в додаток, у розділі “Сервіси” вибрати “Опитування” і віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Що стосується СМС-голосування, то абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення.