У Дії відкрили голосування за десятого фіналіста Євробачення-2026

В Україні розпочалося голосування за десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення-2026. Саме цей учасник доповнить список із дев’яти вже визначених фіналістів і виступить у прямому ефірі 7 лютого, змагаючись за право представляти країну на конкурсі у Відні.

Голосування триває з 8 січня з 10:00 до 13 січня до 10:00. Взяти участь можуть українці віком від 14 років. Обрати фаворита можна серед шести виконавців, які претендують на місце у фіналі.

До переліку кандидатів увійшли KHAYAT з піснею «Герци», гурт Karyotype з композицією «DNA», MON FIA з треком «Do You Hear Me?», ANSTAY з піснею «by the way», Марта Адамчук із композицією «Silvered Pines» та OKS з піснею «SAY IT ALL».

Проголосувати можна в застосунку Дія у розділі «Сервіси» — «Опитування». Організатори закликають українців підтримати своїх фаворитів і зробити вибір серцем.

Опитування реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і Суспільним Мовленням.