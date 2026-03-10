Завод “Кремній Ел” у Брянську уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб показав відео

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео ураження заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у російському Брянську. За даними військових, удар по підприємству завдали ракетами повітряного базування Storm Shadow.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначили у військовому відомстві, у межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу російської федерації підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».

За інформацією Генштабу, підприємство є критично важливою ланкою у виробництві російського високоточного озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які використовуються у сучасному озброєнні, зокрема у ракетах «Іскандер».

Українські військові зафіксували ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей підприємства. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Аеророзвідку під час операції здійснював підрозділ окремого полку безпілотних систем «Рейд».